كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول

إيران

الحرس الثوري يطلق الموجة الـ71 من عملياته ضدّ "تل أبيب" ومناطق في الداخل المحتل

2026-03-21 13:48
22

بمناسبة عيدي الفطر والنوروز، أعلن الحرس الثوري في الجمهورية الاسلامية الإيرانية أن قواته نفّذت، في الساعات الأولى من العام الجديد، أولى الضربات القوية ضمن الموجة الحادية والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، وذلك بشعار "يا صاحب الزمان"، مستهدفة مواقع للكيان الصهيوني والقوات الأمريكية.

 وفي عملية سريعة ومكثفة تلت الموجة السابقة مباشرة، تعرّضت "تل أبيب" ومناطق في "ريشون لتسيون" داخل الأراضي المحتلة لقصف باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة من طراز "عماد" و"قدر" متعددة الرؤوس، إضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية.

 كما استُهدفت مواقع أخرى ضمن بنك أهداف القوة الجوفضائية للحرس، بينها قواعد أمريكية في "علي السالم"، "الخرج" و"فيكتوريا"، وذلك للمرة المتكررة، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ ثقيلة ضمن مسار تصاعدي للضغط العسكري.

 وأكد البيان أن القيادات الاستخبارية والعملياتية في الحرس الثوري، وبعد رصد وتحليل دقيق لنقاط ضعف العدو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أدخلت تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر تطوراً إلى ساحة المعركة، مشددةً على أن ظروف القتال ستزداد صعوبة وضيقاً على العدو في المرحلة المقبلة.

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني ايران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
"الجيش الإيراني" في بيان "37": استهدافنا بنى عسكرية في مطار بن غوريون بهجمات مسيّرة
إيران منذ ساعة
مقر خاتم الأنبياء: استمرار الحرب سيزيد دمار قواعد الأعداء
إيران منذ ساعتين
ملايين الإيرانيين يقيمون صلاة عيد الفطر ويشيعون الشهيد نائيني في طهران 
إيران منذ 4 ساعات
أضرار فادحة في
أضرار فادحة في "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" جراء سقوط صاروخ إيراني
عين على العدو منذ ساعة
