Your browser does not support the video tag.

بمناسبة عيدي الفطر والنوروز، أعلن الحرس الثوري في الجمهورية الاسلامية الإيرانية أن قواته نفّذت، في الساعات الأولى من العام الجديد، أولى الضربات القوية ضمن الموجة الحادية والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، وذلك بشعار "يا صاحب الزمان"، مستهدفة مواقع للكيان الصهيوني والقوات الأمريكية.

وفي عملية سريعة ومكثفة تلت الموجة السابقة مباشرة، تعرّضت "تل أبيب" ومناطق في "ريشون لتسيون" داخل الأراضي المحتلة لقصف باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة من طراز "عماد" و"قدر" متعددة الرؤوس، إضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية.

كما استُهدفت مواقع أخرى ضمن بنك أهداف القوة الجوفضائية للحرس، بينها قواعد أمريكية في "علي السالم"، "الخرج" و"فيكتوريا"، وذلك للمرة المتكررة، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ ثقيلة ضمن مسار تصاعدي للضغط العسكري.

وأكد البيان أن القيادات الاستخبارية والعملياتية في الحرس الثوري، وبعد رصد وتحليل دقيق لنقاط ضعف العدو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أدخلت تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر تطوراً إلى ساحة المعركة، مشددةً على أن ظروف القتال ستزداد صعوبة وضيقاً على العدو في المرحلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية