كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

مسؤول عسكري إيراني لترامب: الهجوم البري سيُقابل بمفاجآت كبرى
2026-03-21 15:04
حذر مسؤول عسكري إيراني من أن بلاده لديها مفاجآت كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما قرر شن هجوم بري على إيران، وقال "إننا نحذر الإمارات أيضًا من تدمير سواحلها إذا أُصيبت الجزر الإيرانية بأضرار".

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "تسنيم" إن "الهجوم البري على إيران هو من ضمن خطوطنا الحمراء، وكما كانت لدينا مفاجآت إزاء كل خطوة يقوم بها العدو، فهذه المرة أيضًا ستكون هناك مفاجآت". 

وتابع المصدر نفسه "ردًا على شن الحرب ضد الشعب الايراني وإغتيال سماحة قائد الثورة الاسلامية، نشبت الحرب الاقليمية، وعندما تعرضت بنيتنا التحتية للطاقة تم إعطاب جميع البنى التحتية للطاقة في المنطقة ونحن جاهزون الآن أيضاً بأنه إذا ارتكب ترامب الارهابي حماقة في هذا المجال فإننا نفاجئه بحيث لا يستطيع حتى على إخراج توابيت جنوده من أراضينا".

وختم المصدر أن "تخريب الجزر الايرانية يقابله تخريب المناطق الساحلية الاماراتية".

