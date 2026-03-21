كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري الإسلامي يعلن انطلاق الموجة 72: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة
2026-03-21 17:58
أعلن الحرس الثوري الإسلامي، أن الموجة 72 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت تحت شعار "يا رسول الله"، إهداءً إلى 72 من شهداء الإمام الحسين (ع) والشهيد بهشتي ورفاقه، مستهدفةً مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة، إضافة إلى الأسطول البحري الخامس التابع للجيش الأميركي، وذلك باستخدام منظومات صاروخية دقيقة وقوية من طراز "قدر" و"عماد".

 وأوضح أن هذه العملية جاءت عقب استهداف سربٍ معادٍ في أجواء وسط البلاد، واعتُبرت "هدية" في يوم العيد، مؤكدًا تنفيذها بنجاح كامل.

 وأضاف البيان، أن المنظومات المحلية المطوّرة، الهجومية والدفاعية، ستواصل تحقيق إنجازات أكبر في الميدان.

 وشدد على أن حالة الاستنفار المستمر ودوي صفارات الإنذار لن تفارق العدو، في إشارة إلى استمرار الضغط العسكري.

 وختم البيان بالتأكيد على استمرار العمليات، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العدو.

الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
