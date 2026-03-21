أعلن الحرس الثوري الإسلامي، أن الموجة 72 من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت تحت شعار "يا رسول الله"، إهداءً إلى 72 من شهداء الإمام الحسين (ع) والشهيد بهشتي ورفاقه، مستهدفةً مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة، إضافة إلى الأسطول البحري الخامس التابع للجيش الأميركي، وذلك باستخدام منظومات صاروخية دقيقة وقوية من طراز "قدر" و"عماد".

وأوضح أن هذه العملية جاءت عقب استهداف سربٍ معادٍ في أجواء وسط البلاد، واعتُبرت "هدية" في يوم العيد، مؤكدًا تنفيذها بنجاح كامل.

وأضاف البيان، أن المنظومات المحلية المطوّرة، الهجومية والدفاعية، ستواصل تحقيق إنجازات أكبر في الميدان.

وشدد على أن حالة الاستنفار المستمر ودوي صفارات الإنذار لن تفارق العدو، في إشارة إلى استمرار الضغط العسكري.

وختم البيان بالتأكيد على استمرار العمليات، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العدو.

