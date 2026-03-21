بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾

صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة موقع "العهد" الإخباري زميلها المجاهد الوفيّ الشهيد السعيد حسين كوراني (أبو علي)، الحائز على درجة الماجستير في العلوم السياسية، والذي ارتقى شهيدًا على طريق الحق والكرامة.

لقد كان الشهيد كوراني، طيلة سنوات خدمته في رحاب هذه المؤسسة، نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني. لم يغادر ميدان العمل يومًا، بل ذاب في حبّ عمله، وكان غيورًا على مؤسسته، حريصًا على رفعتها، حتى صارت "العهد" منزله الثاني الذي قضى فيه الكثير من سني عمره، وبادله الزملاء فيه حبًا بحب.

وليس غريبًا على الشهيد حسين أن يفتدي بلدته الجنوبية ياطر بدمائه الطاهرة وهو الذي ذاب حبًا بالأرض ونذر كل وقته لأجل ترابها، فقد كان الشهيد عاشقًا لبلدته، وفيًا لترابها، متحدّثًا عن تعلقه بها أينما حلّ.

إننا في موقع العهد الإخباري، وإذ نودّع زميلًا عزيزًا، نستذكر في الشهيد حسين مآثره التي ستبقى محفورة في ذاكرتنا، نستذكر صدقه الكبير، وعفويته الصادقة، وروحه المؤمنة التي كانت تضفي على أجواء العمل سكينةً ونقاءً.

نرثي اليوم أخًا عزيزًا عُرف بالجد والاجتهاد، ولم يتوان يومًا عن أداء واجبه، بل كان متفانيًا في خدمة الرسالة الإعلامية للمقاومة حتى النفس الأخير، كما نستذكر دماثة خلقه، وحبّه لزملائه ومسارعته الدائمة لفعل الخير وخدمة الجميع دون تردّد.

إنّ غياب الشهيد حسين يشكّل خسارة كبيرة لأسرتنا، لكنّ عزاءنا أنه رحل مضرجًا بدم الشهادة، ملتحقًا بركب الأحرار، فائزًا بكرامة الدارين.

نعاهد روح شهيدنا العزيز أن نبقى على العهد، متمسكين بالقيم التي عاش واستشهد من أجلها، ونتقدّم من والده الدكتور محمد أمين كوراني وسائر أفراد عائلته الشريفة بأسمى آيات العزاء والتبريك، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، ولروحه الرحمة والرضوان.

موقع العهد الإخباري

الكلمات المفتاحية