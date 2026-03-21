كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

موقع "العهد" الإخباري يزفُّ الزميل حسين كوراني شهيدًا 

2026-03-21 18:43
بسم الله الرحمن الرحيم 

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾

صدق الله العلي العظيم 

بمزيد من الفخر والاعتزاز، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة موقع "العهد" الإخباري زميلها المجاهد الوفيّ الشهيد السعيد حسين كوراني (أبو علي)، الحائز على درجة الماجستير في العلوم السياسية، والذي ارتقى شهيدًا على طريق الحق والكرامة.

لقد كان الشهيد كوراني، طيلة سنوات خدمته في رحاب هذه المؤسسة، نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني. لم يغادر ميدان العمل يومًا، بل ذاب في حبّ عمله، وكان غيورًا على مؤسسته، حريصًا على رفعتها، حتى صارت "العهد" منزله الثاني الذي قضى فيه الكثير من سني عمره، وبادله الزملاء فيه حبًا بحب.

وليس غريبًا على الشهيد حسين أن يفتدي بلدته الجنوبية ياطر بدمائه الطاهرة وهو الذي ذاب حبًا بالأرض ونذر كل وقته لأجل ترابها،  فقد كان الشهيد عاشقًا لبلدته، وفيًا لترابها، متحدّثًا عن تعلقه بها أينما حلّ.

إننا في موقع العهد الإخباري، وإذ نودّع زميلًا عزيزًا، نستذكر في الشهيد حسين مآثره التي ستبقى محفورة في ذاكرتنا، نستذكر صدقه الكبير، وعفويته الصادقة، وروحه المؤمنة التي كانت تضفي على أجواء العمل سكينةً ونقاءً.

نرثي اليوم أخًا عزيزًا عُرف بالجد والاجتهاد، ولم يتوان يومًا عن أداء واجبه، بل كان متفانيًا في خدمة الرسالة الإعلامية للمقاومة حتى النفس الأخير، كما نستذكر دماثة خلقه، وحبّه لزملائه ومسارعته الدائمة لفعل الخير وخدمة الجميع دون تردّد.

إنّ غياب الشهيد حسين يشكّل خسارة كبيرة لأسرتنا، لكنّ عزاءنا أنه رحل مضرجًا بدم الشهادة، ملتحقًا بركب الأحرار، فائزًا بكرامة الدارين.

نعاهد روح شهيدنا العزيز أن نبقى على العهد، متمسكين بالقيم التي عاش واستشهد من أجلها، ونتقدّم من والده الدكتور محمد أمين كوراني وسائر أفراد عائلته الشريفة بأسمى آيات العزاء والتبريك، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالصبر والسلوان، ولروحه الرحمة والرضوان. 

موقع العهد الإخباري

إقرأ المزيد
المزيد
موقع
موقع "العهد" الإخباري يزفُّ الزميل حسين كوراني شهيدًا 
لبنان منذ 38 دقيقة
المقاومة شوكة في عيون من لا يحبها
المقاومة شوكة في عيون من لا يحبها
لبنان منذ ساعة
لبنان أمانة الانجيل والمقاومة وسام
لبنان أمانة الانجيل والمقاومة وسام
لبنان منذ ساعتين
فيديو: المقاومة تستهدف قاعدة بيت ليد التابعة للعدو شرق نتانيا
فيديو: المقاومة تستهدف قاعدة بيت ليد التابعة للعدو شرق نتانيا
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
موقع
موقع "العهد" الإخباري يزفُّ الزميل حسين كوراني شهيدًا 
لبنان منذ 38 دقيقة
وزير الصحة يوجه تحية خاصة للقطاع الصحي في عيد الفطر: حراس الحياة وأمل الوطن
وزير الصحة يوجه تحية خاصة للقطاع الصحي في عيد الفطر: حراس الحياة وأمل الوطن
لبنان منذ 18 ساعة
عيدٌ بطعمِ الصمود… اللبنانيون يصنعون الفرح من وجع النزوح
عيدٌ بطعمِ الصمود… اللبنانيون يصنعون الفرح من وجع النزوح
خاص العهد منذ 23 ساعة
لماذا لا يكون رئيس الجمهورية «رمز وحدة الوطن»؟
لماذا لا يكون رئيس الجمهورية «رمز وحدة الوطن»؟
مقالات مختارة منذ يوم
