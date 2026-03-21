أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني أن طائرة مسيّرة قتالية معادية، تابعة للعدو الصهيوني – الأميركي، تم كشفها وتدميرها بواسطة الدفاع الجوي قبل أي عملية هجومية في أجواء طهران.

ومنذ بداية الحرب الأخيرة، تم إسقاط أكثر من 127 طائرة مسيّرة متقدمة، إضافة إلى استهداف عدة مقاتلات مأهولة تابعة للصهاينة والأميركيين عبر منظومة الدفاع الجوي الموحدة، حيث سقطت بعضها وتم تدميرها كليًا، بينما تعرضت أخرى لأضرار كبيرة واضطرت لمغادرة الأجواء الإيرانية.

الكلمات المفتاحية