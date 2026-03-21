شيع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة مقراق والجوار الشهيد السعيد خضر مصطفى أمهز "أبا الفضل".

وقد استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله في البلدة بنثر الورود والأرز.

وكان موكب التشييع قد انطلق من ساحة البلدة، تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها، جاب المشيعون الطريق من منزل الشهيد إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ نبيل أمهز، ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

الكلمات المفتاحية