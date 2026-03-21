شيع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة زبود والجوار الشهيد السعيد علي حسين ياسين "غريب".

وقد استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله في البلدة بنثر الورود والأرز.

وكان موكب التشييع قد انطلق من أمام حسينية البلدة، تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيعون الطريق من حسينية البلدة إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة سماحة السيد محمد يونس، ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

