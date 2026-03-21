شيع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة العين والجوار الشهيد السعيد خليل محمود ماضي "بهران".

وقد استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله في البلدة بنثر الورود والأرز.

وكان قد انطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة، تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيعون الطريق من منزل ذوي الشهيد إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ طلال المسمار ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

الكلمات المفتاحية