أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإسلامي أن إيران بدأت مرحلة إعلان التفوق الصاروخي في سماء الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن سماء جنوب الأراضي المحتلة ستبقى مضاءة لساعات خلال هذه الليلة، في إشارة إلى استمرار العمليات الصاروخية.

وأضاف أن أنظمة الإطلاق الجديدة التي ستُستخدم في الموجات القادمة ستُدهش الأميركيين والكيان "الإسرائيلي".

وبالتزامن، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن أنظمة أكثر حداثة دخلت إلى ساحة المعركة للجولة الجديدة من العمليات القائمة.

وأشار إلى أن ساحة الحرب ستضيق وتصبح أكثر صعوبة على العدو مقارنة بالمرحلة السابقة.



