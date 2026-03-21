جولة لمفتي راشيا على مراكز النزوح: لأعلى درجات التكافل وتأمين حاجات النازحين

2026-03-21 22:35
27

قام مفتي راشيا، الشيخ وفيق حجازي، السبت 2 آذار/مارس 2026، بجولة ميدانية على مراكز النزوح في قضاء راشيا، يرافقه رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ورؤساء بلديات البيرة وخربة روحا والرفيد ومدوخا وكفردينس، حيث اطّلعوا على أوضاع العائلات النازحة والظروف المعيشية التي يواجهونها بعد اضطرارهم إلى مغادرة منازلهم جرّاء العدوان الصهيوني.

واستمع المفتي حجازي، خلال الجولة على مراكز النزوح، لشكاوى النازحين وحاجاتهم الأساسية، لا سيّما الخدمات الصحية والمعيشية، وشدّد على "أهمية التنسيق بين البلديات والجهات المعنية لضمان استجابة فعّالة تُخفّف من معاناة الأهالي".

وأكّد المفتي حجازي أن "الوقوف إلى جانب النازحين واجب إنساني وأخلاقي قَبْل أنْ يكون مسؤولية رسمية"، قائلًا: "ما يمرّ به أهلنا يستدعي أعلى درجات التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع". 

أضاف: "هذه المحنة يجب أنْ توحِّد الجهود، وأنْ نعمل جميعًا بروح واحدة لتأمين مقوِّمات الصمود الكريم للنازحين، إلى حين عودتهم الآمنة إلى ديارهم". 

كما دعا إلى "مضاعفة الجهود الرسمية والأهلية واستمرار المبادرات الإنسانية التي تعكس أصالة المجتمع وتماسكه في مواجهة الأزمات".
 

