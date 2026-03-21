قام عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قبلان قبلان، بجولة تفقُّدية على مراكز الإيواء في بلدة جب جنين في البقاع الغربي، يرافقه رئيس بلدية سحمر محمد الخشن، رئيس بلدية يحمر قاسم حسن، حيث اطّلعوا عن كثب على أوضاع النازحين، لا سيّما معاناتهم على صعيد التدفئة في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وأعلن النائب قبلان عن مبادرة بتأمين التدفئة اللازمة للمراكز عبر "مجلس الجنوب"، مشدّدًا في المقابل على "ضرورة التحرُّك العاجل لمعالجة هذا الملف الإنساني".

وأكّد أنّ "تأمين الحد الأدنى من مقوِّمات الحياة الكريمة للنازحين هو واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأخير".

كما دعا الجهات المعنية في الدولة إلى "تحمُّل مسؤولياتها كاملة، والعمل بشكل فوري على تأمين التدفئة والمستلزمات الأساسية، ومواكبة احتياجات مراكز الإيواء بشكل مستمر".

وأشار إلى أنّ "أوضاع النازحين تتطلَّب خطة طوارئ واضحة تضمن عدم تكرار هذه المعاناة، خصوصًا مع اشتداد الأزمات"، منبّهًا إلى أنّ "التقصير في هذا الملف يمسّ بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية".

وعلم موقع "العهد" الإخباري أنّه جرى التنسيق مع الجهات المحلية في جب جنين لمتابعة الحاجات الملحّة للنازحين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن.

الكلمات المفتاحية