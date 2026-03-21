الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

عين على العدو

ليلة الرعب جنوب الكيان: عشرات القتلى والجرحى بصاروخ إيراني يدمر حيًّا بالكامل في عراد

2026-03-21 23:55
شهدت مدينة "عراد" جنوب فلسطين المحتلة ليلة وصفتها منصات المستوطنين بأنها "الأصعب منذ بدء الحرب"، إثر تعرضها لضربة مباشرة بصاروخ إيراني متطور. وأقرّت وسائل إعلام العدو بفشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ رغم محاولات متكررة، مما أدى إلى تدمير حي قديم بالكامل من أساساته.

حصيلة ثقيلة وفوضى في الأرقام
وأعلن الإسعاف الصهيوني حالة الطوارئ القصوى، في حين استُدعيت وحدة الإنقاذ للتعامل مع "العدد الكبير جدًا" من الإصابات العالقة تحت الأنقاض. وبينما سادت حالة من الفوضى في تقدير الأرقام، أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وصفت جراح العديد منهم بالميؤوس منها. وأطلق مستشفى "سوروكا" في بئر السبع نداءات عاجلة للتبرع بالدم عقب تدفق المصابين.

وأظهرت المشاهد المتداولة والتي سمح إعلام العدو بنشرها دمارًا هائلًا طال حيًّا بالكامل، حيث سُويت المنازل بالأرض وتصاعدت أعمدة الدخان من تحت الركام الذي طمر عشرات المستوطنين. ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة حالة من الذعر والفوضى العارمة أثناء نقل المصابين، بينما كانت طواقم الإنقاذ تحاول بصعوبة انتشال العالقين من بين الأنقاض الحديدية والخرسانية التي خلفها الصاروخ ذو الرأس المتفجر.

سلاح "فرط صوتي" وتكتيكات جديدة
في غضون ذلك، كشف إعلام العدو نقلًا عن مصادر عسكرية أن الصاروخ المستخدم هو من الطراز "فرط الصوتي"، ويحمل رأسًا متفجرًا يزن 450 كيلوغرامًا (نحو نصف طن من المتفجرات). وتزامن هذا الاعتراف مع بيان صدر عن القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران، أكدت فيه إدخال تكتيكات هجومية جديدة ومنظومات أكثر حداثة في المعركة بعد تحليل دقيق لنقاط ضعف العدو، محذرة من أن "ساحة الحرب ستكون أضيق وأصعب على العدو من السابق".

 

 

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عين على العدو منذ 26 دقيقة
أضرار فادحة في "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" جراء سقوط صاروخ إيراني
عين على العدو منذ 12 ساعة
مجموعة حنظلة تعلن اختراق حسابات الجنرال إيرن أورتال "العقل المدبر" لجيش الكيان
عين على العدو منذ 18 ساعة
كاتب صهيوني: بالقوة لا ننتصر ولم ننتصر أصلًا على أيّ أحد في أرضه
عين على العدو منذ يومين
مقالات مرتبطة
أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة
فلسطين منذ دقيقتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 18 دقيقة
ليلة الرعب جنوب الكيان: عشرات القتلى والجرحى بصاروخ إيراني يدمر حيًّا بالكامل في عراد
عين على العدو منذ 26 دقيقة
صواريخ إيرانية تُصيب "ديمونا" وتحدث دمارًا كبيرًا وتُوقع عشرات القتلى والجرحى
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة