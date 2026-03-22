المقال التالي أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-03-22 00:03
26
00:21 |
الإسعاف الصهيوني: نقلنا 75 مصابًا حتى الآن من موقع سقوط الصاروخ في عراد جروح 23 منهم خطيرة ومتوسطة
00:15 |
صحيفة التلغراف: السيناريو المتفائل بالنسبة للولايات المتحدة هو أن يتراجع ترامب ويترك دول الخليج تواجه مصيرها بنفسها
00:15 |
هيئة البث "الإسرائيلية "عن مدير مستشفى "سوروكا": إجلاء 80 مصابًا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد
00:14 |
قناة كان الصهيونية: ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة في مدينة عراد إلى 10
00:14 |
صحيفة التلغراف: أزمة الطاقة قد تتسبب في نفاد النفط لدى بعض الدول
00:07 |
أبو عبيدة: لن يفلح المعتدون في كسر إرادة الأحرار وأصحاب الأرض
00:07 |
أبو عبيدة: نجدد دعوتنا إلى كل شعوب أمتنا للوقوف صفًا واحدًا في وجه عدوّنا الحقيقي والعمل سويًا من أجل قضايانا المركزية وفي مقدمتها تحرير فلسطين
00:06 |
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ننظر ببالغ الفخر إلى الضربات الصاروخية القوية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم مستهدفًا مناطق في عمق كيان العدو المجرم
00:06 |
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: الضربات الصاروخية القوية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني باستخدام تكتيكاتٍ جديدة خلفت عشرات القتلى والجرحى
00:06 |
أبو عبيدة: نعتبر الضربات الصاروخية الإيرانية ردًّا طبيعيًا ليس فقط على العدوان الصهيوأميركي على إيران بل على مجازر الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة أيضًا
00:06 |
أبو عبيدة: هذا العدو الصهيوني النازي لا يفهم إلا لغة القوة وردّ الصاع صاعين
00:06 |
أبو عبيدة: إنّ تدفيع العدو أثمانًا باهظة هو ما سيجبره على وقف عدوانه وبدون ذلك فإنه سيتمادى في عربدته والاستفراد بدولنا العربية والإسلامية الواحدة تلو الأخرى
00:06 |
أبو عبيدة: الجمهورية الإسلامية تمثل اليوم خط دفاعٍ متقدمٍ عن الأمة الإسلامية بأسرها
الحرس الثوري: نعلن مرحلة التفوق الصاروخي وسماء الأراضي المحتلة ستبقى مضاءة
الجيش الإيراني: تدمير طائرة مسيّرة قتالية معادية خلال عملية الكشف والتعرف
الحرس الثوري الإسلامي يعلن انطلاق الموجة 72: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة
مقالات مرتبطة
أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
ليلة الرعب جنوب الكيان: عشرات القتلى والجرحى بصاروخ إيراني يدمر حيًّا بالكامل في عراد
صواريخ إيرانية تُصيب "ديمونا" وتحدث دمارًا كبيرًا وتُوقع عشرات القتلى والجرحى
