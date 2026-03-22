العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:21 |الإسعاف الصهيوني: نقلنا 75 مصابًا حتى الآن من موقع سقوط الصاروخ في عراد جروح 23 منهم خطيرة ومتوسطة
00:15 |صحيفة التلغراف: السيناريو المتفائل بالنسبة للولايات المتحدة هو أن يتراجع ترامب ويترك دول الخليج تواجه مصيرها بنفسها
00:15 |هيئة البث "الإسرائيلية "عن مدير مستشفى "سوروكا": إجلاء 80 مصابًا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد
00:07 |أبو عبيدة: نجدد دعوتنا إلى كل شعوب أمتنا للوقوف صفًا واحدًا في وجه عدوّنا الحقيقي والعمل سويًا من أجل قضايانا المركزية وفي مقدمتها تحرير فلسطين
00:06 |الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: ننظر ببالغ الفخر إلى الضربات الصاروخية القوية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم مستهدفًا مناطق في عمق كيان العدو المجرم
00:06 |الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: الضربات الصاروخية القوية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني باستخدام تكتيكاتٍ جديدة خلفت عشرات القتلى والجرحى
00:06 |أبو عبيدة: نعتبر الضربات الصاروخية الإيرانية ردًّا طبيعيًا ليس فقط على العدوان الصهيوأميركي على إيران بل على مجازر الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة أيضًا
00:06 |أبو عبيدة: إنّ تدفيع العدو أثمانًا باهظة هو ما سيجبره على وقف عدوانه وبدون ذلك فإنه سيتمادى في عربدته والاستفراد بدولنا العربية والإسلامية الواحدة تلو الأخرى