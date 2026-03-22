كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة
أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة

2026-03-22 00:18
أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بالضربات الصاروخية القوية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في عمق كيان العدو، مؤكدًا أنها نُفذت بتكتيكات جديدة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الصهاينة. وعبّر أبو عبيدة عن فخر المقاومة الفلسطينية بهذه العمليات، معتبرًا إياها ردًا طبيعيًا ليس فقط على العدوان ضد إيران، بل على مجازر الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد الناطق باسم القسام على أن "العدو الصهيوني النازي" لا يفهم إلاّ لغة القوة، وأن تدفيعه أثمانًا باهظة هو السبيل الوحيد لإجباره على وقف عدوانه ومنعه من العربدة والاستفراد بالدول العربية والإسلامية واحدة تلو الأخرى. ووصف أبو عبيدة الجمهورية الإسلامية بأنها تمثل اليوم "خط دفاع متقدم عن الأمة الإسلامية بأسرها" في وجه المشاريع التوسعية للمحتل.

واختتم أبو عبيدة تصريحه بالتأكيد على فشل المعتدين في كسر إرادة الأحرار وأصحاب الأرض، مجددًا الدعوة لكافة شعوب الأمة للوقوف صفًا واحدًا في وجه "العدو الحقيقي"، والعمل المشترك من أجل القضايا المركزية وعلى رأسها تحرير فلسطين. 

