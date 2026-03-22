دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 21/03/2026، 35 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 01:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بمُسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 01:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بمُسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 02:05 استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 02:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.

5- الساعة 06:20 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصاروخٍ نوعيّ.

6- الساعة 06:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في مشروع الطيبة بصاروخٍ نوعيّ.

7- الساعة 09:30 اشتبك مُجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مع قوّة إسرائيليّة حاولت التوغّل من منطقة الطباسين باتجاه مبنى بلديّة بلدة الناقورة بالأسلحة الخفيفة والمُتوسطة وحققوا إصابات مباشرة.

8- الساعة 10:00 خاض مُجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اشتباكات مباشرة مع قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة.

9- الساعة 10:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مُعتقل الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 12:15 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 12:15 استهداف قاعدة نفتالي غرب بحيرة طبريّا بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 12:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 12:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

14- الساعة 12:45 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الحارة الشرقية لمدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق بلدة الناقورة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

16- الساعة 13:00 استهداف قاعدة تقاطع غولاني غرب بحيرة طبريا بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 13:30 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 13:45 لا تزال الاشتباكات التي يخوضها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في مدينة الخيام مُستمرّة منذ الساعة 10:00 السبت 21-03-2026 في حي الجلاحيّة والحارة الشرقيّة للمدينة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة.

19- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في موقع خربة يارون المُحتل (موقع للجيش اللبناني) في جنوب لبنان بصاروخ نوعيّ.‏

21- الساعة 14:15 استهداف دبابة ميركافا في محيط بلدية الناقورة بصاروخٍ موجّه، وإصابتها إصابة مباشرة. وعمل العدو على سحب الدبابة تحت ساتر دخاني كثيف.

22- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

23- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 14:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 14:45 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد المحتلّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

26- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 15:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بصلية من الصواريخ النوعيّة.

29- الساعة 16:05 استهداف قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

30- الساعة 17:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 17:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

32- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في حي المعصرة في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.

33- الساعة 18:00 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة الخيام بصاروخٍ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.

34- الساعة 18:00 استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، بصلية صاروخيّة.

35- الساعة 18:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف ثكنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.







الكلمات المفتاحية