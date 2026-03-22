أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن تنفيذ "الموجة 73" من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الإسم الرمزي "يا حيدر"، مستهدفةً بعشرات الصواريخ والمسيّرات عمق الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة. وأكد البيان أن الضربة حققت إصابات دقيقة وحاسمة بعد انهيار كامل لمنظومات الدفاع الجوي التابعة للكيان، مما أدى إلى وقوع أكثر من 200 قتيل وجريح في حصيلة أولية أقرّ بها إعلام العدو تعكس حجم القوة التدميرية لهذه الموجة.

وشملت بنك الأهداف الإيرانية منشآت عسكرية ومراكز أمنية حيوية في "عراد"، "ديمونا"، "إيلات"، "بئر السبع"، و"كريات جات". واستخدم الحرس الثوري في هذا الهجوم منظومات صواريخ "فتح"، "قدر"، و"عماد" المتطورة، والتي نجحت في اختراق الأجواء والوصول إلى أهدافها الاستراتيجية جنوب وشمال فلسطين المحتلة.

القواعد الأميركية تحت النار وتعتيم إعلامي صهيوني

ولم تقتصر الضربات على الكيان الصهيوني، بل طالت قواعد الجيش الأميركي في "علي السالم"، "منهاد"، و"الظفرة" بدقة عالية. وفي محاولة لاحتواء الصدمة، كشفت مصادر ميدانية عن تزايد الضغط الأمني والرقابة العسكرية على الصحفيين داخل الكيان لمنع تداول صور الدمار الهائل الذي خلفته الصواريخ، في محاولة يائسة لحجب حقيقة الفشل الدفاعي والخسائر البشرية والمادية الفادحة.

