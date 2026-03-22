لبنان
عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 22/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (2):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:20 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليّات العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (3):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (4):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (5):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة، للمرّة الثالثة، بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (6):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ
بيان رقم (7):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة الكسيف جنوب غرب بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 22-03-2026
2 شوال 1447 هـ