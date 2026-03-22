دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 22/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 22-03-2026‏

2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:20 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليّات العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخية.

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعية.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة، للمرّة الثالثة، بصلية صاروخية.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة الكسيف جنوب غرب بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.

