كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي أنصار الله تبارك الضربات الإيرانية: طهران تقود معركة الأمة لكسر السيطرة المطلقة للكيا

عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
2026-03-22 02:20
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 22/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 19:00 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:20 أمس السبت 21/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليّات العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:15 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (5):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة، للمرّة الثالثة، بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (6):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:40 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

بيان رقم (7):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الأحد 22/03/2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة الكسيف جنوب غرب بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأحد 22-03-2026‏
2 شوال 1447 هـ

المقاومة الإسلامية معركة أولي البأس العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
لبنان منذ ساعة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
لبنان منذ 3 ساعات
قبلان يتفقّد مراكز إيواء جب جنين ويدعو الدولة إلى
قبلان يتفقّد مراكز إيواء جب جنين ويدعو الدولة إلى "تحمُّل مسؤولياتها"
لبنان منذ 4 ساعات
جولة لمفتي راشيا على مراكز النزوح: لأعلى درجات التكافل وتأمين حاجات النازحين
جولة لمفتي راشيا على مراكز النزوح: لأعلى درجات التكافل وتأمين حاجات النازحين
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 22 آذار 2026
لبنان منذ ساعة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
لبنان منذ 3 ساعات
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة العين يشيعون الشهيد خليل محمود ماضي
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة العين يشيعون الشهيد خليل محمود ماضي "بهران"
لبنان منذ 5 ساعات
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة زبود يشيعون الشهيد علي حسين ياسين
المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة زبود يشيعون الشهيد علي حسين ياسين "غريب"
لبنان منذ 5 ساعات
