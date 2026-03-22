الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

أنصار الله تبارك الضربات الإيرانية: طهران تقود معركة الأمة لكسر السيطرة المطلقة للكيا
أنصار الله تبارك الضربات الإيرانية: طهران تقود معركة الأمة لكسر السيطرة المطلقة للكيا

2026-03-22 02:52
41

أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بيانًا بارك فيه الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، واصفًا إياها بـ "المنكلة بالصهاينة" بعد أن خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى. 

وأكد البيان أن هذه الضربات جاءت لتستثمر حالة "الانهيار الدفاعي" الشامل للعدو، والتي تسببت بها الهجمات المتواصلة خلال الأيام الماضية، مما كشف عجز المنظومات الصهيونية والأميركية أمام دقة الصواريخ.

وشددت حركة أنصار الله على أن العدوان الصهيوني-الأميركي على إيران ليس معزولًا، بل يأتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى "تغيير الشرق الأوسط" وتمكين كيان الاحتلال من فرض السيطرة المطلقة على المنطقة بأكملها. 

وأوضح البيان أن إيران لا تدافع عن نفسها فحسب، بل تخوض "حربًا عادلة" دفاعًا عن كرامة الأمة ومقدساتها في وجه "جبهة الكفر والطغيان".

واختتمت أنصار الله بيانها بالتأكيد على أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن خيار الجهاد هو السبيل الوحيد لكسر هذا التغول، مشيدةً في الوقت ذاته بالثبات "الإيماني العظيم" لمجاهدي حزب الله في التصدي للعدوان الصهيوني، مما يعزز تلاحم جبهات المقاومة في مواجهة المشروع التوسعي.

الكلمات المفتاحية
اليمن الجيش اليمني أنصار الله ايران
إقرأ المزيد
المزيد
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة