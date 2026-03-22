أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بيانًا بارك فيه الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، واصفًا إياها بـ "المنكلة بالصهاينة" بعد أن خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى.

وأكد البيان أن هذه الضربات جاءت لتستثمر حالة "الانهيار الدفاعي" الشامل للعدو، والتي تسببت بها الهجمات المتواصلة خلال الأيام الماضية، مما كشف عجز المنظومات الصهيونية والأميركية أمام دقة الصواريخ.

وشددت حركة أنصار الله على أن العدوان الصهيوني-الأميركي على إيران ليس معزولًا، بل يأتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى "تغيير الشرق الأوسط" وتمكين كيان الاحتلال من فرض السيطرة المطلقة على المنطقة بأكملها.

وأوضح البيان أن إيران لا تدافع عن نفسها فحسب، بل تخوض "حربًا عادلة" دفاعًا عن كرامة الأمة ومقدساتها في وجه "جبهة الكفر والطغيان".

واختتمت أنصار الله بيانها بالتأكيد على أن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، وأن خيار الجهاد هو السبيل الوحيد لكسر هذا التغول، مشيدةً في الوقت ذاته بالثبات "الإيماني العظيم" لمجاهدي حزب الله في التصدي للعدوان الصهيوني، مما يعزز تلاحم جبهات المقاومة في مواجهة المشروع التوسعي.

