كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرب على إيران تُفجر أزمة طاقة تاريخية وتهدد بإفلاس شركات الطيران
الحرب على إيران تُفجر أزمة طاقة تاريخية وتهدد بإفلاس شركات الطيران

2026-03-22 04:19
وصفت كبرى الصحف العالمية الحرب الحالية على إيران بأنها "أكبر تهديد للطاقة في التاريخ"، محذرة من صدمة اقتصادية غير مسبوقة قد تستغرق معالجتها أكثر من ستة أشهر. وفي تطور دراماتيكي يعكس فشل السياسة الأميركية في الحصار والعدوان، كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة اضطرت لمنح تصاريح مؤقتة لشركات التكرير الهندية لاستئناف شراء النفط الإيراني، وسط دراسة شركات آسيوية أخرى لخطوات مماثلة لتفادي انهيار أسواقها.

وفي سياق القراءة السياسية للأزمة، أشارت صحيفة "التلغراف" إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلًا للولايات المتحدة حاليًا هو تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التصعيد وترك دول الخليج تواجه مصيرها وحدها أمام أزمة الطاقة ونفاد الإمدادات. 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت وصف فيه رئيس وكالة الطاقة الدولية ما يحدث بأنه "أشد صدمة طاقة في التاريخ"، مما يضع إدارة ترامب في مأزق بين الاستمرار في حرب خاسرة أو الاعتراف بانهيار منظومة التحكم في تدفقات النفط والغاز العالمية.

نزيف قطاع الطيران: 53 مليار دولار خسائر
إلى ذلك، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" أرقامًا صادمة عن حجم الضرر الذي لحق بقطاع الطيران العالمي، حيث تكبدت أكبر 20 شركة طيران خسائر بلغت 53 مليار دولار جراء الاضطرابات في مطارات الخليج وارتفاع أسعار الوقود. وحذر الخبراء من أن المسافرين حول العالم سيواجهون ارتفاعًا حادًا في أسعار التذاكر، مع تراجع الطلب العالمي نتيجة المخاطر الأمنية في أجواء المنطقة.

بين تهديد الطاقة وحطام "الشبح": زيف رواية ترامب عن "النصر الوهمي" تحت وطأة التناقضات
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
عربي ودولي منذ 48 دقيقة
أنصار الله تبارك الضربات الإيرانية: طهران تقود معركة الأمة لكسر السيطرة المطلقة للكيا
عربي ودولي منذ ساعتين
آية الله السيد السيستاني يدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب على إيران ولبنان
عربي ودولي منذ 14 ساعة
بين تهديد الطاقة وحطام "الشبح": زيف رواية ترامب عن "النصر الوهمي" تحت وطأة التناقضات
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
الحرب على إيران تُفجر أزمة طاقة تاريخية وتهدد بإفلاس شركات الطيران
عربي ودولي منذ 48 دقيقة
الموجة 73 تزلزل الكيان: مئات القتلى والجرحى وانهيار شامل لمنظومات الدفاع الصهيونية
إيران منذ 3 ساعات
أبو عبيدة يبارك ضربات حرس الثورة في عمق الكيان: إيران خط دفاع متقدم عن الأمة
فلسطين منذ 4 ساعات
