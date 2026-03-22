السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي المتحدث باسم الجيش الإيراني : إستهدفنا مطار بن غوريون بمسيّرة متطورة

حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا منشآت عسكرية وأمنية في ديمونا وعراد وإيلات
حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا منشآت عسكرية وأمنية في ديمونا وعراد وإيلات

2026-03-22 10:01
استهدفت الموجة الثالثة والسبعون من عملية «الوعد الصادق 4»، التي نُفذت تحت شعار «يا حيدر عليه السلام» تكريماً لشهداء الدفاع الجوي، شمال وجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة بضربات مكثفة وحاسمة عبر صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

 وأوضح حرس ثورة الإسلامية في بيان أن الضربات شملت منشآت عسكرية ومراكز أمنية في «عراد»، «ديمونا»، «إيلات»، «بئر السبع» و«كريات غات» جنوب الأراضي المحتلة، وذلك بعد تراجع منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. كما استُهدفت قواعد «علي السالم»، «المنهاد» و«الظفرة» التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة باستخدام صواريخ «فتاح» و«قدر» و«عماد» إلى جانب الطائرات المسيّرة الهجومية.

 وأضاف ، وفقاً لتقارير ميدانية، سُجل أكثر من 200 قتيل وجريح في الساعات الأولى من الهجوم، في وقت زادت فيه الجهات الأمنية الإسرائيلية الضغط على الصحفيين والشهود لفرض التعتيم على حجم الخسائر والأضرار.

 كما أشاد البيان بجهود مقاتلي حزب الله في الدفاع عن سيادة لبنان، وفتح جبهة قتال ضاغطة على المناطق الشمالية والوسطى من الأراضي المحتلة، مقدماً التهنئة للشعب اللبناني والمسلمين بهذه التطورات.

 وأشار إلى تدهور الأوضاع داخل الأراضي المحتلة نتيجة سياسات حكومة نتنياهو، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها المنشآت العسكرية والنووية مع المناطق السكنية، ما يهدد سلامة السكان.

 وختم البيان بالتأكيد على أن معادلات الحرب تتغير بسرعة، وأن قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة والدفاع تتجه نحو التراجع والانهيار.

