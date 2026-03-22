نفّذ الجيش الإيراني هجوماً ناجحاً على مطار بن غوريون باستخدام الطائرة المسيّرة المتطورة «آرش 2».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان أن معظم الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت من طراز «آرش 2»، وهي نسخة أكثر تطوراً وتدميراً مقارنةً بطائرات «كيان» و«آرش 1»، ويصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، وتُعرف في الأدبيات العسكرية باسم «مسيّرات ضاربة لإسرائيل».

وبسبب صغر بصمتها الرادارية، تستطيع هذه الطائرة اختراق أنظمة الرادار المعادية بسهولة، ما يجعل اكتشافها صعباً جداً، إضافةً إلى تمتعها بقدرة تحليق طويلة وكلفة منخفضة مقارنةً بالطائرات الأخرى أو بالصواريخ الدفاعية التي تُستخدم لاعتراضها.

كما أشار إلى أن «آرش 2» تُنتج بسرعة، وأن تجهيزها وإطلاقها يتمان خلال وقت قصير، ما يتيح إمكانية إطلاق أعداد كبيرة منها بسهولة وفي أي وقت يتم اتخاذ القرار بذلك

