كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المتحدث باسم الجيش الإيراني : إستهدفنا مطار بن غوريون بمسيّرة متطورة
المتحدث باسم الجيش الإيراني : إستهدفنا مطار بن غوريون بمسيّرة متطورة

2026-03-22 10:11
نفّذ الجيش الإيراني هجوماً ناجحاً على مطار بن غوريون باستخدام الطائرة المسيّرة المتطورة «آرش 2».

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش في بيان أن معظم الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت من طراز «آرش 2»، وهي نسخة أكثر تطوراً وتدميراً مقارنةً بطائرات «كيان» و«آرش 1»، ويصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، وتُعرف في الأدبيات العسكرية باسم «مسيّرات ضاربة لإسرائيل».

 وبسبب صغر بصمتها الرادارية، تستطيع هذه الطائرة اختراق أنظمة الرادار المعادية بسهولة، ما يجعل اكتشافها صعباً جداً، إضافةً إلى تمتعها بقدرة تحليق طويلة وكلفة منخفضة مقارنةً بالطائرات الأخرى أو بالصواريخ الدفاعية التي تُستخدم لاعتراضها.

 كما أشار إلى أن «آرش 2» تُنتج بسرعة، وأن تجهيزها وإطلاقها يتمان خلال وقت قصير، ما يتيح إمكانية إطلاق أعداد كبيرة منها بسهولة وفي أي وقت يتم اتخاذ القرار بذلك

إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ 18 دقيقة
حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا منشآت عسكرية وأمنية في ديمونا وعراد وإيلات
إيران منذ 28 دقيقة
الموجة 73 تزلزل الكيان: مئات القتلى والجرحى وانهيار شامل لمنظومات الدفاع الصهيونية
إيران منذ 9 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران منذ 18 دقيقة
حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا منشآت عسكرية وأمنية في ديمونا وعراد وإيلات
إيران منذ 28 دقيقة
تحذيرات إيرانية للأمريكيين: الهجوم البري سيُقابل بمفاجآت كبرى
إيران منذ 19 ساعة
"حاج قاسم".. الصاروخ الذي هزّ "تل أبيب"
إيران منذ يوم
