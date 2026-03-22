كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

النائب حسين جشي: استهداف المسعفين يكشف إفلاس العدو وعجزه الميداني

2026-03-22 11:54
تفقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي مديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في صور، حيث التقى مدير المديرية عبدالله نور الدين وعدداً من المسعفين، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

واطلع النائب جشي على بعض سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التي استهدفها العدو في سياق عدوانه المتواصل، وألقى كلمة أكد فيها أنّ هذا النموذج من نماذج العدوان الصهيوني على مؤسسات الدفاع المدني والإسعاف الصحي والمؤسسات الصحية، والاعتداء المتكرر على هذه الجهات، يكشف إفلاس العدو على مستوى الأهداف، إذ إنه لا يمتلك أهدافاً عسكرية.

ولفت إلى أن هذه الاستهدافات تُظهر عجز العدو عن تحقيق أي تقدم ميداني في مواجهة المقاومين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتؤكد كينونة هذا العدو وهمجيته وعدوانيته وإجرامه، إذ يستهدف المدنيين ولا يعطي أي قيمة للإنسان ولا للقيم ولا للمبادئ.

وختم النائب جشي بالقول: "نقول للعدو إن هذه الأرض هي أرضنا، أرض الآباء والأجداد، ونحن ندافع عن حقنا، ومطلبنا أن نعيش في أرضنا بأمان، وما يمارسه العدو من اعتداءات قد تجاوز كل المبادئ والقيم، ويسعى من خلاله إلى اقتلاعنا من أرضنا، لكننا متمسكون بها، لأننا نواجه هذا العدو بثباتنا في أرضنا".

المصدر : إعلام منطقة جبل عام الأولى
