طليس: تسعيرة جديدة للنقل خلال أسبوع توازن بين حقوق السائقين وحماية المواطنين

2026-03-22 14:06
أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، في بيان حول تعرفة النقل العمومي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أن "الارتفاع الحاد والمتسارع في أسعار المحروقات نتيجة الظروف الراهنة والحرب القائمة، والذي أدى إلى زيادة سعر صفيحة البنزين من 16 دولارا إلى 26 دولارا، وما رافق ذلك من فوضى في تحديد تعرفة النقل العمومي وتوتر بين السائقين والركاب، لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، ما يستدعي تدخلا منظما يضع حدا للفوضى القائمة ويعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي".

وأضاف طليس" نحن نتفهم تماما مطالب السائقين العموميين وحقهم المشروع في تعديل التعرفة بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية المرتفعة، كما يعلن بوضوح الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة".

في المقابل، ذكّر طليس بالاتفاق السابق مع الحكومة، القاضي بتخصيص مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا للسائق العمومي كتعويض عن الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، وإن تنفيذ هذا الالتزام من شأنه أن يساهم مباشرة في التخفيف من الأعباء على السائقين والركاب على حد سواء".

وأردف القول: "نحن بصدد إعداد تعرفة جديدة وعادلة للنقل العمومي، تراعي حقوق السائقين وتحمي المواطنين من أي أعباء غير مبرر وأكد أنه، خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه، سيتم الإعلان رسميا عن التعرفة الجديدة بشكل واضح وملزم، بما يضع حدا لحالة الفوضى الحالية".

وأوضح طليس أنه في حال التزمت الدولة بدفع المبلغ المتفق عليه، سينعكس ذلك إيجابا على تخفيض التعرفة أما في حال عدم التنفيذ، فستعتمد تعرفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الفعلية، بما قد يفرض زيادة اضطرارية".

وختم البيان بدعوة جميع المعنيين إلى "الالتزام والتعاون خلال هذه الفترة الانتقالية، تمهيدا لتطبيق التعرفة الجديدة بما يضمن الاستقرار ويحفظ حقوق الجميع".

لبنان منذ 30 دقيقة
بالفيديو |مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مقر وحدة المهام البحريّة الخاصّة
بالفيديو |مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مقر وحدة المهام البحريّة الخاصّة
لبنان منذ 54 دقيقة
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "فيلون" وثكنات العدو في الشمال
لبنان منذ ساعتين
النائب حسين جشي: استهداف المسعفين يكشف إفلاس العدو وعجزه الميداني
النائب حسين جشي: استهداف المسعفين يكشف إفلاس العدو وعجزه الميداني
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
طليس: تسعيرة جديدة للنقل خلال أسبوع توازن بين حقوق السائقين وحماية المواطنين
طليس: تسعيرة جديدة للنقل خلال أسبوع توازن بين حقوق السائقين وحماية المواطنين
لبنان منذ 30 دقيقة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 21-03-2026
لبنان منذ 14 ساعة
رغم مرارة النزوح يعلو الفرح.. والأمل بالعودة يزداد يومًا بعد يوم
رغم مرارة النزوح يعلو الفرح.. والأمل بالعودة يزداد يومًا بعد يوم
لبنان منذ 16 ساعة
"الإنذارات الإسرائيلية": إدارة الإدراك وتبييض جرائم الإبادة خلف قناع "الإنسانية"
نقاط على الحروف منذ 19 ساعة
