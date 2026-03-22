أعلن جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية، في بيان له، أنه تمكن في إطار المعركة الإقليمية الجارية من تحقيق عدة أهداف استراتيجية بارزة، من بينها إخلاء قواعد الولايات المتحدة، وترسيخ السيطرة على المضائق الحيوية، بما يتيح التحكم في تدفق الطاقة على المستوى العالمي.

وأشار البيان إلى أن من بين الإنجازات أيضاً استهداف شركات التكنولوجيا "الإسرائيلية"، إضافة إلى إثارة الرأي العام العالمي ضد الأعداء ، في سياق الحرب المفتوحة على مختلف المستويات.

وأكد الجهاز أنه، ابتداءً من هذه اللحظة، فإن "بنك الأهداف الحمراء" التكنولوجية والسياسية سيكون عرضة لضربات خلال أقل من 48 ساعة، وذلك رداً على أي تهديد قد يستهدف المحطات النووية.

