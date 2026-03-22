كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مقر "خاتم الأنبياء": سنغلق مضيق هرمز ونستهدف المصالح الأميركية إذا ضُربت المنشآت الإي

2026-03-22 16:45
قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموصوف بالإرهابي، وفي سياق سلوكه العدواني ومساهمته في زعزعة الأمن العالمي، هدّد بأنه في حال عدم فتح إيران لمضيق هرمز، سيتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد ذو الفقاري أن مضيق هرمز يُغلق فقط بوجه الأعداء وحركة المرور الضارة، ولم يُغلق بالكامل حتى الآن، وهو تحت سيطرة ذكية، فيما تستمر حركة العبور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن الأمن والمصالح.

وأضاف أنه في حال تنفيذ التهديدات الأميركية ضد المنشآت الإيرانية، سيتم فورًا اتخاذ إجراءات عقابية تشمل إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وعدم إعادة فتحه حتى يتم إعادة إعمار المنشآت المتضررة، إلى جانب استهداف جميع محطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات (ICT) التابعة للكيان الصهيوني على نطاق واسع.

كما أشار إلى تدمير جميع الشركات المماثلة في المنطقة التي يملك الأميركيون حصصًا فيها بشكل كامل، واعتبار محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أمريكية أهدافًا مشروعة.

وأوضح أن كل شيء بات جاهزًا لخوض جهاد كبير يهدف إلى التدمير الكامل لكافة المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة غرب آسيا.

وختم بالقول "إنهم لم يكونوا من بدأ الحرب ولن يكونوا من يبدأها الآن، لكن في حال إلحاق ضرر بالمنشآت، سيتم اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن البلاد ومصالح الشعب، مع بدء مسار لا توقف فيه لتدمير الأهداف المذكورة، مؤكدًا أنه لن يتمكن أي شيء من عرقلة استمرار العمليات ضد البنى التحتية للطاقة والنفط والصناعة الأمريكية وحلفائها في المنطقة".

نائب الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنى التحتية كشف عداء زاعِمي صداقة الإيرانيين
استخبارات حرس الثورة: إنجازات استراتيجية وتهديدات برد حاسم خلال 48 ساعة
المتحدث باسم الجيش الإيراني : إستهدفنا مطار بن غوريون بمسيّرة متطورة
"حرب الاستنزاف" الإيرانية.. معطيات الإطلاق الكاملة
تصدّع شيفرات الردع في صراع المسافة صفر
استخبارات حرس الثورة: إنجازات استراتيجية وتهديدات برد حاسم خلال 48 ساعة
