نائب الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنى التحتية كشف عداء زاعِمي صداقة الإيرانيين

2026-03-22 18:13
أكّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنّ "التهديدات باستهداف المحطات الكهربائية والبُنَى التحتية في إيران كشفت العداء المباشر لمن كانوا يزعمون بالأمس صداقة الشعب الإيراني".

وفي رسالة، الأحد 22 آذار/مارس 2026، شدّد عارف على أنّ طهران "تَعُدُّ هذه التهديدات استهدافًا مباشرًا للمواطنين"، مشدّدّا على أنّ "حقّ الدفاع عن الشعب الإيراني محفوظ ومقدّس".

كما ذكّر بأنّ "إيران، ورغم أنّها لم تكن البادئة بالحرب، إلّا أنّها لن تتردَّد في حماية أرضها ومصالحها".

وجدّد عارف تأكيده على "معادلة الردع الجديدة"، فقال: "إيران هي من يحدّد كيف ومتى تنتهي هذه الحرب".

وكانت إيران قد حذّرت، في وقتٍ سابق، من استهداف محطاتها للطاقة، غير أنّ العدوان الأميركي-الصهيوني استهدف حقل "بارس" النفطي، ليدفع إيران إلى ضرب محطة كهرباء حيفا ومحطات أخرى في المنطقة، مخلِّفةً أضرارًا كبيرة فيها.

