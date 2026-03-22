كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

القائد السابق للدفاع الجوي الصهيوني: فشلنا أمام الصواريخ الإيرانية 
2026-03-22 18:43
رأى القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الصهيوني، العميد احتياط تسفيكا حايموفيتش، أنّ "وتيرة إطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية إلى "إسرائيل" لا تتغيّر بشكل جوهري منذ أكثر من أسبوعين"، مشيرًا إلى "السقوطَيْن مساء أمس في "ديمونا" و"عراد"، وكذلك الإطلاق بعيد المدى جدًا من جهة إيران يجب أنْ يسلب النوم من عيون دول أوروبا".

وأوضح حايموفيتش، في حديث إلى إذاعة "103fm" الصهيونية أوردته صحيفة "معاريف": "على مستوى الحقائق كمن يملك المعطيات: منذ اليوم الرابع للحرب، نحن تقريبًا على الخط نفسه بين 10 إلى 15 صاروخًا في اليوم، بالمنهجية نفسها من حيث التوزيع الجغرافي وكذلك التوزيع على ساعات اليوم، كمن لديه خبرة لسنتَيْن ونصف سنة. أنت تعلم أنّ ليس كل شيء يَعْتَمد عليك".

أضاف: "من وجهة النظر الإيرانية، هم يطلقون كل ما يستطيعون إلى حيث يستطيعون. إيران تُطلِق نحو الشمال، الجنوب والوسط. في الشمال تحاول التنسيق مع حزب الله، هذا ليس أمرًا تقنيًا بل أمرًا جوهريًا بالنسبة إليها".

وتطرَّق حايموفيتش إلى فشل الاعتراض المزدوج من قِبَل الدفاعات الجوية الصهيونية، مساء أمس، لصواريخ إيرانية، "الذي تسبَّب بالإصابات الصعبة في عراد وديمونا"، فأقرَّ حايموفيتش  بأنّه "كانت هناك مشكلة لأنّ ما حدث هنا هو فشل"، قائلًا: "عندما تحاول الاعتراض ولا تنجح فهذا فشل. لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

وأشار إلى أنّ "طبقة التحقيق، أمس، تنضم إليها مكوِّنات إضافية: المكان والزمان"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "هذا التقارب هو أحد محاور التحقيق، إضافة إلى التحقيق التقني والتشغيلي"، مبديًا ثقته بأنّ "العِبر من الفشل سيتم استخلاصها"، فـ"من معرفتي بسلاح الجو، حتى يتم استنفاد الحدث لن ينتهي التحقيق. هذه هي الطريقة الأفضل كَي لا يتكرَّر الحدث مرتين، ولِكَي نكون في المرة المقبلة أفضل"، بحسب حايموفيتش.

كما نفى القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الصهيوني ما سمّاها "شائعات مختلفة" حول أنّ "الإطلاق نحو النقب تم باستخدام صواريخ أكثر تطوُّرًا"، مبرًّرًا نفيه بالقول: "مما أراه وأتعلَّمه، لم نرَ استخدام ذخيرة لم نعرفها من قبل".
 

الكيان الصهيوني الدفاع الجوي الصواريخ الإيرانية
