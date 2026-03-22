كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بيسكوف: العدوان على إيران عزّز التفاف الشعب حول القيادة

2026-03-22 19:07
أكّد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنّ "العمليات العسكرية ضد إيران عزّزت التفاف شعب البلاد حول قيادته".

وقال بيسكوف، في حديث إلى قناة "روسيا 1": "للأسف، نرى أنّ الحرب تتجه إلى توسيع رقعتها. نعلم أنّ الهدف من هذه الحملة، هذا العدوان، في بدايته كان تغيير النظام في طهران. لكنّه بات من الواضح الآن أنّ كل عمل من هذا القَبيل يؤدّي إلى رص صفوف الشعب الإيراني وزيادة التفافه حول قيادته".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ "اغتيال القادة الإيرانيين هو واقع يعيشه العالم اليوم"، لكنّه استدرك قائلًا: "على أي حال، هذا ليس وضعًا طبيعيًا، وله تداعيات خطيرة طويلة الأمد، ولا يمكن أنْ يمر هذا الأمر دون عواقب".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "إيران تدافع عن نفسها بقوة ونشاط".

وحول مسار التطوّرات في الشرق الأوسط، قال بيسكوف: "لا أعتقد أنّه يوجد عاقل يَجرؤ على التنبّؤ بكيفية تطوُّر الوضع، لكنْ من الواضح أنّ الأمور لا تسير على ما يُرام".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد، في تهنئته للقيادة الإيرانية بحلول "عيد النوروز"، أنّ "روسيا تظل صديقًا وفيًّا وشريكًا موثوقًا لطهران في هذه الأوقات العصيبة".

ايران بيسكوف الكرملين العدوان على إيران
الحشد الشعبي العراقي في قلب الميدان
بين تهديد الطاقة وحطام "الشبح": زيف رواية ترامب عن "النصر الوهمي" تحت وطأة التناقضات
الحرب على إيران تُفجر أزمة طاقة تاريخية وتهدد بإفلاس شركات الطيران
