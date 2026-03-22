أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أن الهجمات الأخيرة من الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المنشآت النووية الإيرانية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة.

وأشار عراقجي إلى أنّ استهداف المنشآت النووية السلمية في نطنز وبالقرب من محطة بوشهر ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقواعد الملزمة في القانون الدولي.

وأكد أنّ هذه الهجمات قد تؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة وتبعات خطيرة على السكان والبيئة، واصفًا إياها بأنها جرائم حرب وتعدٍ على السلم الدولي، مطالبًا بإدانة المعتدين ووقف الهجمات فورًا وتعويض كامل عن الأضرار.

كما دعا عراقجي مجلس الأمن إلى إلزام "إسرائيل" بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ووضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

