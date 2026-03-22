كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

المقال التالي بزشكيان: وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر عجزًا أمام أمة تصنع التاريخ

عراقجي: على أميركا و"إسرائيل" تعويض أضرار الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

2026-03-22 19:37
أكد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أن الهجمات الأخيرة من الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المنشآت النووية الإيرانية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة.

وأشار عراقجي إلى أنّ استهداف المنشآت النووية السلمية في نطنز وبالقرب من محطة بوشهر ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ونظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقواعد الملزمة في القانون الدولي.

وأكد أنّ هذه الهجمات قد تؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة وتبعات خطيرة على السكان والبيئة، واصفًا إياها بأنها جرائم حرب وتعدٍ على السلم الدولي، مطالبًا بإدانة المعتدين ووقف الهجمات فورًا وتعويض كامل عن الأضرار.

كما دعا عراقجي مجلس الأمن إلى إلزام "إسرائيل" بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ووضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بزشكيان: وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر عجزًا أمام أمة تصنع التاريخ
نائب الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنى التحتية كشف عداء زاعِمي صداقة الإيرانيين
مقر "خاتم الأنبياء": سنغلق مضيق هرمز ونستهدف المصالح الأميركية إذا ضُربت المنشآت الإي
مقالات مرتبطة
حرب الاستنزاف تتواصل.. تحديات أميركية ومخاطر تصعيد إقليمي
"حرب الاستنزاف" الإيرانية.. معطيات الإطلاق الكاملة
