أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر يأسًا وعجزًا أمام إرادة أمة تصنع التاريخ".

وقال بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، الأحد 22 آذار/مارس 2026، إنّ "التهديدات والإرهاب لا يزيدان الشعب الإيراني إلّا قوةً وتماسكًا"، مشدّدًا على أنّ بلاده "سترد بحزم في الميدان على الهذيان والتهديدات المتهوِّرة".

وبيّن أنّ "مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول، باستثناء المعتدين على الأراضي الإيرانية".

وجاءت تصريحات بزشكيان ردًّا على مزاعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّ "الولايات المتحدة محت إيران من الخارطة" وأنّه "حقّق أهدافه قبل أسابيع من الجدول الزمني".

وادّعى ترامب، في منشور على منصّة "تروث سوشال"، أنّ "القيادة الإيرانية رحلت وقواتها البحرية والجوية انتهت ولا تملك أيّ دفاعات حاليًا".



