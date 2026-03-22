الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بالفيديو| إسقاط المقاومة الإسلامية مُسيّرة "هرمز 450 - زیك" للعدو في أجواء بنت جبيل

إيران

بزشكيان: وهم
إيران

بزشكيان: وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر عجزًا أمام أمة تصنع التاريخ

2026-03-22 19:40
55

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر يأسًا وعجزًا أمام إرادة أمة تصنع التاريخ".

وقال بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، الأحد 22 آذار/مارس 2026، إنّ "التهديدات والإرهاب لا يزيدان الشعب الإيراني إلّا قوةً وتماسكًا"، مشدّدًا على أنّ بلاده "سترد بحزم في الميدان على الهذيان والتهديدات المتهوِّرة".

وبيّن أنّ "مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول، باستثناء المعتدين على الأراضي الإيرانية".

وجاءت تصريحات بزشكيان ردًّا على مزاعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّ "الولايات المتحدة محت إيران من الخارطة" وأنّه "حقّق أهدافه قبل أسابيع من الجدول الزمني".

وادّعى ترامب، في منشور على منصّة "تروث سوشال"، أنّ "القيادة الإيرانية رحلت وقواتها البحرية والجوية انتهت ولا تملك أيّ دفاعات حاليًا".
 

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب بزشكيان إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: وهم
بزشكيان: وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر عجزًا أمام أمة تصنع التاريخ
إيران منذ 27 دقيقة
عراقجي: على أميركا و"إسرائيل" تعويض أضرار الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية
إيران منذ 30 دقيقة
نائب الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنى التحتية كشف عداء زاعِمي صداقة الإيرانيين
نائب الرئيس الإيراني: التهديد باستهداف البنى التحتية كشف عداء زاعِمي صداقة الإيرانيين
إيران منذ ساعة
مقر "خاتم الأنبياء": سنغلق مضيق هرمز ونستهدف المصالح الأميركية إذا ضُربت المنشآت الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
بزشكيان: وهم
بزشكيان: وهم "محو إيران من الخارطة" يُظهِر عجزًا أمام أمة تصنع التاريخ
إيران منذ 27 دقيقة
المتحدث باسم الجيش الإيراني : إستهدفنا مطار بن غوريون بمسيّرة متطورة
حرس الثورة الإسلامية : استهدفنا منشآت عسكرية وأمنية في ديمونا وعراد وإيلات
تحذيرات إيرانية للأمريكيين: الهجوم البري سيُقابل بمفاجآت كبرى
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة