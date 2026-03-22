كشف المتحدث باسم المقاومة الإسلامية في العراق - سرايا أولياء الدم أبو مهدي الجعفري أنّ "الأميركيين و"الناتو" طلبوا من الحكومة العراقية هدنة من فصائل المقاومة العراقية لمدة 24 ساعة لإنهاء خروجِ قواتهم من "قاعدة فكتوريا" في بغداد إلى تركيا".

وقال الجعفري: "أكثر فصائل المقاومة العراقية التي وصلها طلب الحكومة وافقت على الهدنة شريطة عدم تعرُّض مواقعِ الحشد للاستهداف من سامراء المقدسة إلى كربلاء المقدسة".

وأشار الجعفري إلى أن طائرات تابعة لـ"الناتو" من طراز "إس 30" فشلت في الهبوط داخل قاعدة "فكتوريا"، بسبب كثافة النيران التي استهدفت القاعدة.

كما اعتبر أن "الوجود الأميركي بات يقتصر حالياً على إقليم كردستان"، قائلاً: "طردتْهم فصائل المقاومة بكلِّ عناوينها المباركة من كلِّ مواقعِهم".

وانتقد الجعفري "ضعف مواقف الحكومة والقوى السياسية العراقية تجاه دعم إيران"، معتبراً أنها "لم ترقَ إلى مستوى التوقعات".

الكلمات المفتاحية