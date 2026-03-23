مقر خاتم الأنبياء: لا نقاتل دفاعًا عن أنفسنا وعن مظلومية الأمة والشعب الفلسطيني
مقر خاتم الأنبياء: لا نقاتل دفاعًا عن أنفسنا وعن مظلومية الأمة والشعب الفلسطيني

2026-03-23 00:11
أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقاتل دفاعًا عن نفسها فحسب، ولا طلبًا للثأر لشهدائها فقط، بل دفاعًا عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه أيضًا.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، العقيد إبراهيم ذوالفقاري مساء اليوم الأحد 22 آذار/مارس 2026: "إلى إخواننا المسلمين في المنطقة، وإلى أحبّتنا في أرض فلسطين، وخصوصًا غزّة الصابرة، اليوم نخاطبكم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكلمة صادقة نابعة من القلب؛ كلمة وفاء ومحبّة وأخوّة".

أضاف: "لقد كانت الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني دائمًا حيّة في وجدان الشعب الإيراني، ومنذ الأيام الأولى لانتصار الثورة، ظلّ اسم فلسطين كرايةٍ لحقٍّ لا يسقط أبدًا، ولشعبٍ لا تُنهكه الشدائد مهما عظمت، ولا تكسر إرادته الأحداث مهما اشتدّت، راسخًا في وعينا".

وتابع مقر خاتم الأنباء المركزي في بيانه: "نقول لكم: إننا اليوم لا نقاتل دفاعًا عن أنفسنا فحسب، ولا طلبًا للثأر لشهدائنا فقط، بل دفاعًا عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه أيضًا، الذين لهم مكانة راسخة في هذا الموقف".

وشدد على أن "فلسطين لم تكن يومًا قضية شعبٍ واحد، بل كانت وستبقى قضية الكرامة والحق والعدالة، وقضية جميع الأمة الإسلامية".

وقال: "يا أمة الإسلام، ويا شعب فلسطين.. لا تظنّوا أنكم وحدكم في ساحة المواجهة ضد الكيان الصهيوني الغاصب؛ نحن معكم، على عهدٍ لا يتبدّل وموقفٍ لا يضعف".

وختم المقر بيانه: "أنتم شعب العودة والكرامة؛ شعبٌ يعرف كيف يصبر، وكيف يثبت، وكيف يحفظ حقّه جيلًا بعد جيل. نعاهدكم أن نبقى إلى جانبكم بثبات في هذا الطريق، حتى يعود الحق إلى أهله، وتعود فلسطين العزيزة حرّةً مرفوعة الرأس إلى أصحابها الحقيقيين".
 

