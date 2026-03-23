العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:56 |صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: دمار كبير في مدينة "بتاح تكفا" شرق "تل أبيب" جراء سقوط شظايا صاروخ عنقودي
00:53 |حرس الثورة الإسلامية: تم استهداف مواقع انتشار جديدة واختباء جنود الجيش الصهيوني في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة
00:53 |حرس الثورة: نحذر العسكريين الصهاينة والأميركيين من أنهم يخضعون لمراقبة دقيقة وكاملة من قبل وحدات الاستخبارات العملياتية وأن اختباءهم داخل المستوطنات كما حدث في إحدى المستوطنات في عراد لن ينقذهم
00:52 |حرس الثورة: تم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج والتي تُعد من المواقع الرئيسية لتمركز وتنفيذ العمليات الجوية الأميركية ضد إيران وذلك بواسطة صواريخ باليستية
00:50 |حرس الثورة: تمّ تنفيذ الموجة الـ75 تحت شعار "يا فاطمة الزهراء(ع)" وباسم وذكرى الشهيدين العميد علي محمد نائيني المتحدث الشهيد باسم حرس الثورة، وحجة الإسلام خطيب وزير الاستخبارات ضد أهداف صهيونية وأميركية