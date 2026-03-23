كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج ضمن الموجة الـ75
إيران

حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج ضمن الموجة الـ75

2026-03-23 01:29
أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج ضمن الموجة الـ75 من عملية "الوعد الصادق -4" بالإضافة إلى مواقع وقواعد عسكرية للقوات الأميركية والصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وقالت العلاقات العامة في بيان اليوم الاثنين 23 آذار/مارس 2026 أن الموجة الخامسة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4" نُفذت تحت شعار "يا فاطمة الزهراء (عليها السلام)"، وباسم وذكرى المتحدث الشهيد باسم حرس الثورة الإسلامية العميد الشهيد علي محمد نائيني، ووزير الاستخبارات حجة الإسلام الشهيد إسماعيل خطيب، ضد أهداف صهيونية وأميركية.

وأوضحت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، أن الموجة الـ75 استهدفت "مواقع انتشار جديدة واختباء جنود الجيش الصهيوني في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة".

أضاف البيان: "كذلك تم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، والتي تُعد من المواقع الرئيسية لتمركز وتنفيذ العمليات الجوية الأميركية ضد إيران، وذلك بواسطة صواريخ باليستية".

ووجه حرس الثورة الاسلامية تحذيرًا إلى العسكريين الصهاينة والأميركيين من أنهم يخضعون لمراقبة دقيقة وكاملة من قبل وحدات الاستخبارات العملياتية وأن اختباءهم داخل المستوطنات، كما حدث في إحدى المستوطنات في عراد، لن ينقذهم بسبب الإحاطة الاستخباراتية الكاملة".

