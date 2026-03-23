الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
عربي ودولي

عربي ودولي

حركة أنصار الله انهيار واضح لمنظومة دفاع العدو جراء الضربات الإيرانية

2026-03-23 01:52
56

بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية الضربات الصاروخية الإيرانية المنكلة بالصهاينة والتي خلفت أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

ورأى المكتب السياسي في بيان أن "الضربات الصاروخية الإيرانية تأتي في ظل انهيار واضح لمنظومة دفاع العدو بفعل الضربات خلال الأيام الماضية"، مضيفًا: "ونشد على أيديهم نحو مزيد من الضربات المسددة".

وأضاف المكتب السياسي لحركة أنصار الله يقول: "إن العدوان "الإسرائيلي" والأميركي على إيران يأتي في إطار استهدف الأمة ضمن ما يسمى تغيير الشرق الأوسط"، مؤكدا العدوان على إيران يهدف إلى تمكين العدو "الإسرائيلي" من تحقيق السيطرة المطلقة على المنطقة بكلها.

وتابع المكتب السياسي في بيانه: "إن إيران تخوض حربًا عادلة دفاعًا عن المنطقة والأمة والمقدسات ضد جبهة الكفر والطغيان بقيادة العدو "الإسرائيلي" وأميركا، وأنه يجب على الأمة بكلها أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني المسلم والمظلوم في مواجهة هذا العدوان".

وأكد البيان أن "العدوين الأميركي و"الإسرائيلي" لا يفهمان سوى لغة القوة وخيار الجهاد والمقاومة هو الخيار الوحيد لمواجهة غطرسته ومشاريعه التي تستهدف الأمة".

كذلك أشاد المكتب السياسي لحركة أنصار الله بالضربات القوية المنكلة بالأعداء من قبل مجاهدي المقاومة العراقية والتي تستهدف القواعد الأميركية في العراق وتلحق بها الأضرار الكبيرة والخسائر البالغة.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن أنصار الله الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة