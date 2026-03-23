أعلن جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تدمير شركات تكنولوجيا “إسرائيلية” وإثارة الرأي العام العالمي ضد الاعداء .



وأكد الجهاز في بيان له أن "بنك الأهداف الحمراء" التكنولوجية والسياسية أصبح جاهزًا للاستهداف، مشددًا على أن أي تهديد للمحطات النووية سيقابل بضرب هذه الأهداف خلال أقل من 48 ساعة.

ويأتي الإنذار الإيراني في أعقاب إعلان الكيان الصهيوني عن نيته شن اعتداءات جوية على منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



