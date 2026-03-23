حذّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستهدف البنى التحتية الحيوية والطاقة والنفط في كل المنطقة، إذا استهدف العدو منشآتها وبنيتها التحتية.

وكتب قاليباف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إذا استهدفت منشآتنا الكهربائية وبنيتنا التحتية سنستهدف فورًا البنى التحتية الحيوية والطاقة والنفط في كل المنطقة دون رجعة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة مستمر ولفترة طويلة.

وختم قاليباف تدوينته بذكر الآية الكريمة "وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا".

وفي منشور آخر له على منصة "إكس" أكد قاليباف أنّ كل الكيانات المالية التي تموّل الميزانية العسكرية الأميركية هي أهداف مشروعة، وذلك إلى جانب القواعد العسكرية.



وقال قاليباف: "أنّ سندات الخزانة الأميركية "غارقة بدماء الإيرانيين"؛ وشراؤها يعني شراء ضربة تستهدف مقراتكم وأصولكم".

وأضاف: "نحن نراقب محافظكم الاستثمارية. هذا هو إنذاركم الأخير".



