كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الجيش الإيراني يستهدف الصناعات الجوية للكيان الصهيوني
الجيش الإيراني يستهدف الصناعات الجوية للكيان الصهيوني

2026-03-23 02:51
54

أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استهداف الصناعات الجوية التابعة للكيان الصهيوني ومقر تمركز طائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية وذلك عبر هجمات بطائرات مُسيّرة.

وجاء في بيان عسكري حمل الرقم 39 صادر عن الجيش الإيراني: إنه "منذ فجر يوم الأحد قامت الطائرات المُسيّرة الهجومية التابعة للجيش الإيراني باستهداف الصناعات الجوية «IAI» الواقعة بالقرب من قاعدة بن غوريون الجوية، وكذلك مقر تمركز طائرات الاستطلاع الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية في المنطقة".

وأوضح البيان "أن شركة الصناعات الجوية «IAI» تلعب دورًا محوريًا في إنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المُسيّرة والصواريخ ومنظومات الدفاع والتقنيات الجوية والفضائية لصالح جيش الكيان الصهيوني، إضافة إلى أن لها دورًا مهمًا في مجال الصادرات العسكرية، ما يجعلها من المنشآت ذات الحساسية العالية بالنسبة للكيان الصهيوني".

وأضاف البيان: "يقع مركز العمليات المتقدمة ومنظومة القيادة والسيطرة الأميركية في قاعدة الأمير سلطان الجوية منذ ثلاثة عقود، وهي تستضيف مقاتلات من طراز F15 وF16 وF35، بالإضافة إلى طائرات النقل والآواكس وطائرات الاستطلاع وفي وقت سابق، تمّ استهداف خمس طائرات أميركية للتزود بالوقود في هذه القاعدة".

وأكد الجيش الإيراني أن "إحداثيات حظائر المقاتلات وطائرات التزود بالوقود، والمواقع في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة، مسجلة بدقة في بنك الأهداف التابع للجيش الإيراني، وهي متاحة للقوات المسلحة الإيرانية لمواصلة الهجمات الصاروخية والمسيرة القوية".
 

