الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي منظمة الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة باستهداف منشآت نووية

عربي ودولي

آية الله قاسم: عنجهية ترامب تقود إلى حرق العالم
عربي ودولي

آية الله قاسم: عنجهية ترامب تقود إلى حرق العالم

2026-03-23 03:13
61

أكد العالم البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة وحلفاءها قود العبية إلى ما يريد، مشددًا على أن عنجهية ترامب تقود إلى حرق العالم.

وقال آية الله قاسم في تدوينه عبر حسابه على منصة "إكس": "إنّ دونالد ترامب يقود أميركا ومن فيها من خبراء كبار سياسيين واقتصاديين واجتماعيين، وشخصيّات سياسيّة ذات تأثير عملي كبير في عالم السياسة وغيرهم من الأميركيين، وحلفاء بلاده، قود العبيد إلى ما يريد، من دون أن يأبه لشيء مما يرون ويريدون مما تحتمه مصالح بلدانهم ومواقعهم". 

أضاف: "ولضعف في الإرادة، واستخفاف للنفس من كلّ الحلفاء، ينساقون انسياق العبيد لسياسة ترامب وكما يريد حتى مع توقّع المصير البئيس المرعب". 

وأكد آية الله قاسم أنه "لو أجمع الحلفاء على التخلّي عن دعم ترامب وإمداد عدوانه لاضطر إلى التخلّي عن عنجهيّته التي تقود إلى حرق العالم".
 

الكلمات المفتاحية
البحرين الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب الشيخ عيسى قاسم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة