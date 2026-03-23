أكد العالم البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقود الولايات المتحدة وحلفاءها قود العبية إلى ما يريد، مشددًا على أن عنجهية ترامب تقود إلى حرق العالم.

وقال آية الله قاسم في تدوينه عبر حسابه على منصة "إكس": "إنّ دونالد ترامب يقود أميركا ومن فيها من خبراء كبار سياسيين واقتصاديين واجتماعيين، وشخصيّات سياسيّة ذات تأثير عملي كبير في عالم السياسة وغيرهم من الأميركيين، وحلفاء بلاده، قود العبيد إلى ما يريد، من دون أن يأبه لشيء مما يرون ويريدون مما تحتمه مصالح بلدانهم ومواقعهم".

أضاف: "ولضعف في الإرادة، واستخفاف للنفس من كلّ الحلفاء، ينساقون انسياق العبيد لسياسة ترامب وكما يريد حتى مع توقّع المصير البئيس المرعب".

وأكد آية الله قاسم أنه "لو أجمع الحلفاء على التخلّي عن دعم ترامب وإمداد عدوانه لاضطر إلى التخلّي عن عنجهيّته التي تقود إلى حرق العالم".



الكلمات المفتاحية