كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

منظمة الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة باستهداف منشآت نووية
منظمة الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة باستهداف منشآت نووية

2026-03-23 03:44
حذّرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر استهداف منشآت الطاقة النووية على الصحة والسلامة البيئية، لافتة إلى الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بلغت مرحلة خطيرة.

وناشد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في نداء له اليوم الاثنين 23 آذار/مارس 2026، "جميع الأطراف بإلحاح ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى حوادث نووية".

وقال أدهانوم غيبرييسوس، عب حاسبه على منصة "أكس": "وصلت الحرب في الشرق الأوسط إلى مرحلة خطيرة، حيث وردت أنباء عن استهداف مجمع نطنز للتخصيب في إيران، ومدينة "ديمونا" "الإسرائيلية"، حيث تقع منشأة نووية".

وأشار غيبرييسوس إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تُجري تحقيقًا في الحوادث التي تمّ الإبلاغ عنها أمس في جنوب شرق إيران، وفي مدينة "ديمونا" "الإسرائيلية". ولم ترد أي مؤشرات على وجود مستويات إشعاع غير طبيعية أو مرتفعة خارج الموقع".


وحذّر من أن الهجمات التي تستهدف المواقع النووية "تشكل تهديدًا متصاعدًا للصحة العامة والسلامة البيئية"، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية "قدمت، منذ اندلاع الأعمال العدائية، تدريبًا بالغ الأهمية لموظفيها وموظفي الأمم المتحدة في 13 دولة لمساعدتهم على الاستجابة بفعالية لمخاطر الصحة العامة في حال وقوع حادث نووي".

وختم غيبرييسوس: "يجب على القادة إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين. السلام هو خير دواء".

منظمة الصحة العالمية الطاقة النووية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
