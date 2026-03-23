أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا ردّ فيه على تصريحات للرئيس الأميركي بشأن مزاعم نية استهداف محطات تحلية المياه في المنطقة.

وجاء في البيان: "يدّعي رئيس الولايات المتحدة الكاذب، الإرهابي وقاتل الأطفال، أن حرس الثورة الإسلامية يعتزم استهداف محطات تحلية المياه في المنطقة والتسبب بمعاناة لشعوبها".

وأضاف: "إن الجيش الأميركي المعتدي والمعادي للشعوب هو من بدأ الحرب بقتل الأطفال، والتسبب بمقتل 180 طفلًا في المدارس الابتدائية، كما استهدف حتى الآن خمس منشآت مائية، من بينها محطة تحلية في جزيرة قشم، في حين لم يقم حرس الثورة بمثل هذا العمل حتى الآن".

وتابع البيان: "إن الرئيس الأميركي هدّد باستهداف محطات الكهرباء في إيران، ومن الطبيعي أن يؤدي استهداف الكهرباء إلى تعطيل العديد من الخدمات الإنسانية مثل المستشفيات ومراكز الإغاثة وشبكات المياه ومحطات التحلية، وهو عمل غير إنساني".

وأكد حرس الثورة أنه "في حال استهداف محطات الكهرباء، فإن إيران ستردّ باستهداف محطات الكهرباء التابعة للكيان المحتل، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تزوّد القواعد الأميركية بالكهرباء، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة التي يملك الأميركيون حصصًا فيها، ولا شك أننا سنفعل ذلك".

وأشار البيان إلى أنه "تم استهداف مستشفياتنا ولم نفعل ذلك، واستُهدفت مراكز الإغاثة ولم نفعل، واستُهدفت مدارسنا ولم نفعل، لكن إذا استُهدفت الكهرباء فسنستهدف الكهرباء".

وشدد على أن "إيران مصمّمة على الردّ على أي تهديد بالمستوى الذي يحقق الردع، وستقوم بذلك"، معتبرًا أن "الولايات المتحدة لا تعرف قدرات إيران، وستراها في الميدان".

