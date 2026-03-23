في اليوم الـ١٦٥ من "اتفاق" وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ فقد أعلنت مصادر طبية استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على مخيم النصيرات ومدينة غزة خلال ٢٤ ساعة.

كما قصفت طائرة حربية "إسرائيلية" شقة سكنية، في شارع اليرموك وسط غزة، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين. وأصيب مواطنان، بينهما طفل، بنيران الجيش "الإسرائيلي" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مسيرة "إسرائيلية" مواطنين، في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وفي وسط القطاع، استشهد ثلاثة عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وأصيب ١٠ في قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة للشرطة في مخيم النصيرات.

وأعلن مجمع العودة الطبي وصول ثلاثة شهداء وعشرة مصابين إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مركبة للشرطة، قرب مفترق أبو صرار، في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال مدينة رفح وشرق خان يونس وشرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٨٢، إضافة إلى ١٨١٩ مصابًا؛ في حين تمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال ٧٥٦ شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة :" إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٢٥٣ والمصابين ١٧١٩١٢".

الكلمات المفتاحية