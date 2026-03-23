كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تنفيذ الموجتين الـ 74 و75 من "الوعد الصادق 4" ضد قواعد أميركا ووسط وجنوب الكيان

عربي ودولي

" نيويورك تايمز": المخاوف من استنزاف الصواريخ الاعتراضية "الإسرائيلية" قد تتفاقم

2026-03-23 10:39
81

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن: "المخاوف من استنزاف مخزون الجيش "الإسرائيلي" من الصواريخ الاعتراضية قد تتفاقم، في الأسابيع المقبلة، إذا طالت الحرب".

وقالت الصحيفة: "لعل ما يثير القلق بقدر الدمار في "ديمونا" و"عراد" هو اعتراف الجيش "الإسرائيلي" بمحاولته اعتراض الصاروخين الإيرانيين". وأشارت إلى أن: "الإخفاق في اعتراض الصواريخ الإيرانية أثار القلق حيال نظام الدفاع الصاروخي "الإسرائيلي" وقدرته على الحماية".

هذا؛ وفي وقت سابق، أفاد موقع "سيمافور" الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بأن مخزونها من صواريخ الاعتراض المخصصة للتصدي للصواريخ البالستية بدأ بالنفاد. وقال المسؤول الأميركي للموقع: "إن الولايات المتحدة كانت على دراية، منذ عدة أشهر، بانخفاض قدرة "إسرائيل" على "الدفاع" الصاروخي".

كما أشار المسؤول إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسعى لبيع أو مشاركة أي من صواريخها الاعتراضية مع "إسرائيل".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
