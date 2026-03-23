حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية من أن: "المخاوف من استنزاف مخزون الجيش "الإسرائيلي" من الصواريخ الاعتراضية قد تتفاقم، في الأسابيع المقبلة، إذا طالت الحرب".

وقالت الصحيفة: "لعل ما يثير القلق بقدر الدمار في "ديمونا" و"عراد" هو اعتراف الجيش "الإسرائيلي" بمحاولته اعتراض الصاروخين الإيرانيين". وأشارت إلى أن: "الإخفاق في اعتراض الصواريخ الإيرانية أثار القلق حيال نظام الدفاع الصاروخي "الإسرائيلي" وقدرته على الحماية".

هذا؛ وفي وقت سابق، أفاد موقع "سيمافور" الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بأن مخزونها من صواريخ الاعتراض المخصصة للتصدي للصواريخ البالستية بدأ بالنفاد. وقال المسؤول الأميركي للموقع: "إن الولايات المتحدة كانت على دراية، منذ عدة أشهر، بانخفاض قدرة "إسرائيل" على "الدفاع" الصاروخي".

كما أشار المسؤول إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستسعى لبيع أو مشاركة أي من صواريخها الاعتراضية مع "إسرائيل".

