أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران تنفيذ الموجتين الـ74 و75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد قواعد أميركا في المنطقة ووسط الكيان "الإسرائيلي" وجنوبه باستخدام تكتيكات جديدة وأنظمة مطورة.

وأفاد المقر باستخدام طائرات "آرش 2" الانتحارية باستهداف موقع تمركز طائرات "الاستطلاع" الأميركية، في قاعدة الأمير سلطان. كما استهدفت القاعدة عينها بصواريخ باليستية، وهي من المواقع الرئيسة لتمركز الأميركيين وعملياتهم العسكرية.

كذلك، استهدفت إيران مواقع تمركز جديدة للجنود واختباء العسكريين الإسرائيليين، في مناطق مختلفة من كيان الاحتلال، وهاجمت باستخدام طائرات "آرش 2" مركز صناعات الفضاء الجوي قرب قاعدة "بن غوريون".

كما حذّر المقر "العسكريين الإرهابيين "الإسرائيليين" والأميركيين بأنهم تحت مراقبة كاملة من وحدات الاستخبارات الإيرانية، مؤكدًا أن "الضربات الإيرانية أدت إلى اضطراب نظام دعم الأسلحة الأميركي، والتي غيّرت معادلات الحرب لمصلحة إيران".

وأشار إلى أن: "الضربات الإيرانية أدت إلى انهيار شبكة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات الأميركية "الإسرائيلية" في المنطقة"، مؤكدًا أن: "القيادة الاستراتيجية للقيادة المركزية الأميركية مرتبكة نتيجة ضربات القوات المسلحة الإيرانية".

كذلك توجه إلى الأميركيين بالقول: "إذا علم جيشكم بالإحصائيات الحقيقية للقتلى والجرحى، بشكل صحيح، وفي الوقت المناسب فسينهار". وأضاف: "عليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم أمام الشعب؛ لأن جنودكم يُقتلون يوميًا في الحرب... بدأتم العدوان بحسابات خاطئة، وربما لم تكن كل هذه الهزيمة في حساباتكم أصلًا".

وتابع: "أهَنتم جيشكم وأسلحتكم المتطورة، في هذه الحرب، التي أشعلتموها وكسرتم دعايتكم الكاذبة عن قوة جيشكم". وخاطب ترامب قائلًا: "لن تستطيع بعروض السيرك التي تقيمها تحقيق أي إنجاز في هذه الحرب".

وأردف: "كنا نتوقع غضب وعجز من حرض على الحرب، وكنا قد حذرنا مسبقًا من الوقوع في مستنقع العدوان على إيران".

الكلمات المفتاحية