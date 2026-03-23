عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم الاثنين (23 آذار 2026)، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأمنية الراهنة.

توقف الرئيسان عند التصعيد "الإسرائيلي" واستهداف الجسور التي تربط الجنوب ببقية المناطق اللبنانية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات.

كما تطرق الرئيسان عون وبري إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي نشأت عن نزوح نحو مليون مواطن جنوبي من البلدات والقرى التي تعرضت للقصف والتدمير.

كذلك قيّم الرئيسان إيجابيًا الاحتضان الشعبي للنازحين والمتابعة التي تؤمّنها لهم الإدارات الرسمية والهيئات الإنسانية والاجتماعية، وشدّدا على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين، في هذه الظروف الدقيقة، وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي وعدم التأثر بالشائعات التي تطلقها الجهات التي لا تريد الخير للبنان، لا سيما وأن ثمة إجماعٌ وطنيٌ على رفض التجارب القاسية الماضية، وخصوصًا رفض العودة إلى الحرب الأهلية.

بعد اللقاء، سئل الرئيس بري عن طبيعة الاجتماع فقال :"إنه تم تقييم الأوضاع من مختلف جوانبها". وعندما سئل إذا كان مطمئنًا للوضع الداخلي، أجاب: "بوجود فخامة الرئيس أنا مطمئن " .

