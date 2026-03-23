دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الاثنين 23/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (3)

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة الطيبة بصاروخٍ نوعيّ.

بيان رقم (4):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:20 الإثنين 23/03/2026 ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:20 الإثنين 23/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:25 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الإثنين 23/03/2026 مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.



بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الإثنين 23/03/2026 مرابض مدفعيّة العدوّ قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.‏

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:30 أمس الأحد 22/3/2026 ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.

بيان رقم (12):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:00 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.

