عمليات المقاومة ليوم الاثنين 23 آذار 2026
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الاثنين 23/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:
بيان رقم (1):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (2):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مبنى بلدية الناقورة بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (3)
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة الطيبة بصاروخٍ نوعيّ.
بيان رقم (4):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:20 الإثنين 23/03/2026 ثكنة دوفيف التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مقابل بلدة يارون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
بيان رقم (5):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:20 الإثنين 23/03/2026 تجمعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة أفيفيم مقابل بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
بيان رقم (6):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:25 الإثنين 23/03/2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (7):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 الإثنين 23/03/2026 مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (8):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (9):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الإثنين 23/03/2026 مرابض مدفعيّة العدوّ قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.
بيان رقم (10):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (11):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:30 أمس الأحد 22/3/2026 ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.
بيان رقم (12):
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:00 الإثنين 23/03/2026 موقع المطلّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة.