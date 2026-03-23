ذكرت القناة 12 "الاسرائيلية" أن التحقيقات الأولية في جيش الاحتلال كشفت عن تفاصيل الهجوم الذي أدى لمقتل جنديين الليلة الماضية.

وبحسب القناة، استهدف حزب الله قوة من الجيش "الإسرائيلي" أثناء مهمة عملياتية لإنقاذ وتخليص آلية عسكرية معطّلة داخل أحد المواقع في جنوب لبنان.

وأصابت الصواريخ القوة بشكل مباشر.

بالإضافة لمقتل الجنديين، أُصيب ضابط بجروح طفيفة ونُقل لتلقي العلاج في المستشفى.

وفور وقوع الحادثة، شنّ سلاح الجو "الاسرائيلي" والمدفعية أحزمة نارية مكثفة وسلسلة غارات استهدفت مصادر النيران وأهدافًا في المنطقة.

