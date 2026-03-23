الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته جنوبًا وبقاعًا
العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته جنوبًا وبقاعًا

2026-03-23 14:44

2026-03-23 14:44
67

واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته اليومية على لبنان من جنوبه الى بقاعه، وقد أغار فجرًا على مبنى في بلدة الشهابية الجنوبية ما أدى إلى ارتقاء شهيد و4 جرحى. كما أغار فجرًا مستهدفًا بلدتَي شقرا وعيناثا. 

وطال القصف المدفعي الصهيوني منازل في بلدة مارون الراس، وكذلك أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا والبياضة في قضاء صور.

كما طال القصف بلدة شقراء مدخل وادي السلوقي. كما استهدفت مدفعية العدو بلدة مجدل سلم. 

العدو شنّ أيضًا غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات الطيبة وزوطر الشرقية وبنت جبيل والطيري وجويا، وأطراف عدشيت ومحيط بريقع  في النبطية جنوب لبنان. 
 
وفي البقاع أيضًا، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على سهل بلدة سرعين التحتا.

الكلمات المفتاحية
لبنان البقاع الجنوب العدو الصهيوني العدوان الصهيوني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة