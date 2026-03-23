واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته اليومية على لبنان من جنوبه الى بقاعه، وقد أغار فجرًا على مبنى في بلدة الشهابية الجنوبية ما أدى إلى ارتقاء شهيد و4 جرحى. كما أغار فجرًا مستهدفًا بلدتَي شقرا وعيناثا.

وطال القصف المدفعي الصهيوني منازل في بلدة مارون الراس، وكذلك أطراف الناقورة وزبقين وحامول وطير حرفا والبياضة في قضاء صور.

كما طال القصف بلدة شقراء مدخل وادي السلوقي. كما استهدفت مدفعية العدو بلدة مجدل سلم.

العدو شنّ أيضًا غارات "إسرائيلية" استهدفت بلدات الطيبة وزوطر الشرقية وبنت جبيل والطيري وجويا، وأطراف عدشيت ومحيط بريقع في النبطية جنوب لبنان.



وفي البقاع أيضًا، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على سهل بلدة سرعين التحتا.

