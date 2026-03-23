قال معلّق الشؤون العسكرية في القناة 13 "الاسرائيلية" ألون بن دافيد "إننا بدأنا بدفع ثمن حروب الاستنزاف التي انخرطنا فيها على جبهتي إيران ولبنان، لافتًا الى أن المؤشرات الإحصائية لم تعد تصب في صالحنا، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنها ستتحسّن.

بن دافيد ذكّر بما قاله مصدر في سلاح الجو "الاسرائيلي" الأسبوع الماضي الذي جاء فيه "من الأفضل تلقي الصواريخ ذات الذخائر العنقودية، لكننا تلقينا إصابتين بصاروخين ثقيلين في الجنوب، أسفرتا عن نحو 150 مصابًا. لم يكن هناك خلل في منظومات الدفاع، لكن محاولات الاعتراض ببساطة لم تنجح".

وبحسب المعلّق "الاسرائيلي"، تُظهر إيران أنها ما تزال تمتلك القدرة على تنفيذ ضربات متواصلة في مناطق تختارها، ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه القدرة ستتآكل حتى نهاية الحرب. كما أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ يقترب من حدود قدراته، سواء على مستوى الأفراد أو المنظومات.. استمرار الطلعات الجوية بهذا الحجم نحو إيران قد ينتهي يومًا بنتائج مختلفة.وينطبق ذلك أيضًا على الجبهة الشمالية. حزب الله يثبت أن عمليات الجيش الإسرائيلي لا توفر حماية فعلية لـ"سكان" الشمال. فالمناورة البرية، والضربات الجوية، وحتى تهديدات وزير الأمن (الحرب)، لم تتمكن من وقف إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله.

الكلمات المفتاحية