قال ⁠الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 23 آذار 2026، إن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، وإنه ⁠سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران مدة 5 أيام، بينما نفت الخارجية الإيرانية وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وذكر ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ⁠أن المحادثات مع إيران ستستمر ⁠طوال الأسبوع.

وقال: "أصدرت تعليماتي ⁠لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية ‌التحتية للطاقة في إيران مدة 5 أيام، والأمر يتوقف ‌على ‌نجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

وفي وقت لاحق، قال ترامب "لقد أجرينا محادثات قوية مع الإيرانيين وتوجد نقاط اتفاق كبيرة، وآمل في تسوية القضية مع الإيرانيين".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تحدثت مع كبار القادة الإيرانيين المحترمين، وسنجري معهم محادثات اليوم على الأرجح عبر الهاتف.

وأردف قائلًا "أعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق ونحن أيضًا، ومع ذلك لا أستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وجاءت خطوة ترمب المفاجئة قبل ساعات من انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة، هدد فيها باستهداف محطات الطاقة الإيرانية، بدءا من أكبرها، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز كليًا أمام حركة السفن كافة قبل انتهاء المهلة.

وردت إيران على تهديدات ترامب بوعيد بالرد بالمثل، وهددت بمهاجمة محطات الكهرباء "الإسرائيلية"، وتلك التي تزود القواعد الأميركية في منطقة الخليج ⁠إذا استهدفت الولايات المتحدة ⁠شبكتها للكهرباء.

وبعد دقائق من إعلان ترامب، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات نقلتها وكالة مهر بأنه لا محادثات بين طهران وواشنطن.

وقالت إن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.

كما نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني قوله إنه لا يوجد أي "اتصال مباشر مع أميركا ولا عبر وسطاء".

وقال المصدر للوكالة إن ترامب تراجع "بعد أن علم أن أهدافنا ستشمل جميع محطات الطاقة في المنطقة.

كذلك، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أمني إيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ما دامت "الحرب النفسية" مستمرة.

وأشار المصدر للوكالة إلى أن مهلة الأيام الخمسة من ترامب تعني استمراره في مخططه، مؤكدًا: "سنواصل الرد والدفاع عن البلاد بكل قوة".

وأوضح المصدر أن ترامب تراجع بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية "ذات مصداقية".

وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز كليًا في حال تنفيذ الضربات الأميركية، وأكدت القيادة العسكرية أن إعادة فتح المضيق لن تتم قبل إعادة بناء جميع منشآت الطاقة المتضررة.

وكان مجلس الدفاع الإيراني قد حذر، اليوم الاثنين، من أن أي هجوم يستهدف الجزر الإيرانية سيواجه برد حاسم يتمثل في زرع الألغام البحرية بكافة طرق الوصول وخطوط الاتصال في الخليج وسواحله، وأكد المجلس أن السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز للدول غير المشاركة في الحرب هو التنسيق المباشر مع طهران.

